1: Определите простейшую формулу соединения,содержащего,по данным анализа,45,9% угл??рода,8,9% водорода и 45,2% хлора и имеет относительную плотность по воздуху,равную 2,7.

Химия

1: Определите простейшую формулу соединения,содержащего,по данным анализа,45,9% угл??рода,8,9% водорода и 45,2% хлора и имеет относительную плотность по воздуху,равную 2,7.

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