1: Определите простейшую формулу соединения,содержащего,по данным анализа,45,9% угл??рода,8,9% водорода и 45,2% хлора и имеет относительную плотность по воздуху,равную 2,7.
Химия
1: Определите простейшую формулу соединения,содержащего,по данным анализа,45,9% угл??рода,8,9% водорода и 45,2% хлора и имеет относительную плотность по воздуху,равную 2,7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(СхНуСlz)=2,7*29=78,3 С:Н:Сl = 45,9/12 : ,8,9 /1 : 45,2 /35,5=3,825:8,9: 1,27=3:7:1 С3Н7Сl
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