Твір на тему Чим вражає клімат Африки
География
Твір на тему Чим вражає клімат Африки
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Африка — єдиний материк, який майже посередині перетинається екватором; отже, вона лежить у Північній і Південній півкулях. Більша части на території Африки розміщена між двома тропіками, тобто в жаркому тепловому поясі. Лише північною та південною окраїнами Африка заходить у помірні пояси. До речі, Червоне море, що омиває материк із північного сходу, — найтепліше й найсолоніше з усіх морів Світового океану. Висока солоність води пояснюється інтенсивним випаровуванням за тропічного пустельного клімату. Також у морі біля узбереж багато різних коралів (безхребетних тварин, що живуть у морях жаркого поясу на невеликій глибині нерухомими колоніями), які дуже швидко розмножуються в теплій воді.
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