Придумать 4 предложения с разными причастиями, подчеркнуть основу, задать вопрос ?? причастия, выделить суффикс в причастии, подчеркнуть как член предложения.
Русский язык
Придумать 4 предложения с разными причастиями, подчеркнуть основу, задать вопрос ?? причастия, выделить суффикс в причастии, подчеркнуть как член предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Днем приходили отдыхающие ( подлежащее -отдыхающие, сказуемое - приходили). Приходили (кто?) отдыхающие. Суффикс -ающ-. 2. Сидевший на трибуне человек неожиданно ушел. (Подлежащее-человек, сказуемое-ушел, сидевший-определение (волнистая линия) ). Человек (какой?) сидевший. Суффикс - е, -вш. 3. Люди, разгадавшие загадку были удивлены. (Подлежащее-люди, сказуемое-были удивлены, разгадавшие-определение). Люди (какие?) разгадавшие. Суффикс -а, -вш. 4. Бегущий мальчик чуть не упал. (Подлежащее-мальчик, сказуемое-чуть не упал, бегущий - определение). Мальчик (какой?) бегущий. Суффикс -ущ-
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