Ребят! Срочно решите пожалуйста сегодня номера!
Химия
Ребят! Срочно решите пожалуйста сегодня номера!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Fe(NO3)2 +2KOH = Fe(OH)2 + 2KNO3 Fe(OH)2 + 2H2SO4 = Fe(SO4)2 + 2H2O Ответ: 31 5. Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O CaCO3 = CaO + CO2 Ответ: 21 6. 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl Ответ: 14 7. Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O Fe + H2SO4(р) = FeSO4 + H2 Ответ: 31 8. 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O K2SO4 + H2SO4(к) = 2K2HSO4 Ответ: 22
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