Какие слова однокореные к слову народ ?
Русский язык
Какие слова однокореные к слову народ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народовольцы, народность, народик, народовластие, всенародно, народник.
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