До слів активність та енергія доберіть українські відповідники

Гость: Гость:

Активність-енергійна діяльність; діяльна участь у чому-небудь;здатність до реакції, взаємодії з чим-небудь;рух. Енергія-з датність якого-небудь тіла, речовини і т. ін. виконувати якусь роботу або бути джерелом тієї сили, що виконуватиме роботу;рух;Діяльна сила, поєднана з наполегливістю, рішучістю в досягненні поставленої мети.