Из четырёх углов,образованныхпри пересечении двух прямых,больший угол равен 110 градусов.Найдите остальные углы

Геометрия
Из четырёх углов,образованныхпри пересечении двух прямых,больший угол равен 110 градусов.Найдите остальные углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположный угол стороны образованной при пересечении двух прямых будет так же равен 110°.Тогда остальные углы должны быть равны,значит каждый по 70°.ответ:остальные углы равны 70° и 70°

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