Из четырёх углов,образованныхпри пересечении двух прямых,больший угол равен 110 градусов.Найдите остальные углы
Геометрия
Из четырёх углов,образованныхпри пересечении двух прямых,больший угол равен 110 градусов.Найдите остальные углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположный угол стороны образованной при пересечении двух прямых будет так же равен 110°.Тогда остальные углы должны быть равны,значит каждый по 70°.ответ:остальные углы равны 70° и 70°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Помогите, пожалуйста, правильно перевести. Ex. 6. Translate the following sentences into English. 1. Нехв??тка воды часто является проблемой в ...