Из чисел ,квадраты которых двузначны,выбрали наибольшее,а из чисел,кубы которых т??ёхзначны ,выбрали наименьшие.Чему равна сумма выбранных чисел ?

Алгебра

Из чисел ,квадраты которых двузначны,выбрали наибольшее,а из чисел,кубы которых т??ёхзначны ,выбрали наименьшие.Чему равна сумма выбранных чисел ?

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