Из чисел ,квадраты которых двузначны,выбрали наибольшее,а из чисел,кубы которых т??ёхзначны ,выбрали наименьшие.Чему равна сумма выбранных чисел ?
Алгебра
Из чисел ,квадраты которых двузначны,выбрали наибольшее,а из чисел,кубы которых т??ёхзначны ,выбрали наименьшие.Чему равна сумма выбранных чисел ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9² = 81, 10² = 100 4³ = 64, 5³ = 125 9 + 5 = 14
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