Из данных линейных функций выберите убывающую функцию а) у=3 х б)у=-3x+4 в)у=3x-4 г) у=-3
Алгебра
Из данных линейных функций выберите убывающую функцию а) у=3 х б)у=-3x+4 в)у=3x-4 г) у=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - возрастающая, потому что коэффициент перед (х) положительный; б - убывающая, потому что коэффициент перед (х) отрицательный; в - возрастающая, потому что коэффициент перед (х) положительный; г - постоянная функция.
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