Из данных слов образуй словосочетания.Запиши их.Определи главное слово. .ясная,де??ь-.....смотреть,окно,в-....думать,правильно-......решать,задача-....решение,задача-....
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Из данных слов образуй словосочетания.Запиши их.Определи главное слово. .ясная,де??ь-.....смотреть,окно,в-....думать,правильно-......решать,задача-....решение,задача-....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясный ДЕНЬ, СМОТРЕТЬ в окно, ДУМАТЬ правильно, РЕШАТЬ задачу, РЕШЕНИЕ задачи С большой буквы написано главное слово
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