Средняя температура июля и января в экваториальных лесах Южной Америки
География
Средняя температура июля и января в экваториальных лесах Южной Америки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средние температуры января - плюс 16 градусов средняя температура июля - тоже плюс 16 это потому что большая часть Ю. А. находится в экваториальном и субэкваториальном поясах температура изменяется лишь на Андах - горные температурные аномалии
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