Задайте вопросы к словам, запишите по образцу. Образец: (Что?) река (что делает?) беж??т ( ? ) скворец ( ? ) поёт ( ? ) медведь ( ? ) ревет ( ? ) гроза ( ? ) идет Задание 1 класса
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Задайте вопросы к словам, запишите по образцу. Образец: (Что?) река (что делает?) беж??т ( ? ) скворец ( ? ) поёт ( ? ) медведь ( ? ) ревет ( ? ) гроза ( ? ) идет Задание 1 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Кто?)скворец( что делает?) поёт. (Кто?)медведь(что делает?)ревёт.(Что?)гроза (что делает?) гремит
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