Задайте вопросы к словам, запишите по образцу. Образец: (Что?) река (что делает?) беж??т ( ? ) скворец ( ? ) поёт ( ? ) медведь ( ? ) ревет ( ? ) гроза ( ? ) идет Задание 1 класса

Русский язык

Задайте вопросы к словам, запишите по образцу. Образец: (Что?) река (что делает?) беж??т ( ? ) скворец ( ? ) поёт ( ? ) медведь ( ? ) ревет ( ? ) гроза ( ? ) идет Задание 1 класса

Автор: Гость