Помогите!!! Срочно!!!! пожалуйста!!!! нужно в школу!!!!!задание:9,10

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Помогите!!! Срочно!!!! пожалуйста!!!! нужно в школу!!!!!задание:9,10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. Побудительное - полей зелёную ёлочку     Вопросительное - ты полил нашу зелёную ёлочку?      Повествовательное - наша зелёная ёлочка украшена      красивыми голубыми гирляндами.
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