Помогите!!! Срочно!!!! пожалуйста!!!! нужно в школу!!!!!задание:9,10
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Помогите!!! Срочно!!!! пожалуйста!!!! нужно в школу!!!!!задание:9,10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. Побудительное - полей зелёную ёлочку Вопросительное - ты полил нашу зелёную ёлочку? Повествовательное - наша зелёная ёлочка украшена красивыми голубыми гирляндами.
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