Пожалуйста сделайте,с 11 по 20

Английский язык
Пожалуйста сделайте,с 11 по 20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это всё перевести с 11 до 20 на англисский или нет?
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