Нвйдите значение числового выражения:а)129×(7/9+5/6+7/18+5):86 б)3456:(2/3+4/5+8/15+7):16. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!

Математика
Нвйдите значение числового выражения:а)129×(7/9+5/6+7/18+5):86 б)3456:(2/3+4/5+8/15+7):16. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!
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