Максим ушел за грибами в 6 ч 40 мин ,а вернулся только в 2ч 15 мин дня .сколько времени ??го не было дома ?

Математика

Максим ушел за грибами в 6 ч 40 мин ,а вернулся только в 2ч 15 мин дня .сколько времени ??го не было дома ?

Автор: Гость