Максим ушел за грибами в 6 ч 40 мин ,а вернулся только в 2ч 15 мин дня .сколько времени ??го не было дома ?
Математика
Максим ушел за грибами в 6 ч 40 мин ,а вернулся только в 2ч 15 мин дня .сколько времени ??го не было дома ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 часов и .............мин
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