Укажите время глаголов.Зимой в лесах и полях пахнет снегом.Весной несутся по лесу новые запахи.Поля пахнут влажной землей и ветром.Запахи текут с молоденьких листочков.

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Укажите время глаголов.Зимой в лесах и полях пахнет снегом.Весной несутся по лесу новые запахи.Поля пахнут влажной землей и ветром.Запахи текут с молоденьких листочков.

Автор: Гость