Укажите время глаголов.Зимой в лесах и полях пахнет снегом.Весной несутся по лесу новые запахи.Поля пахнут влажной землей и ветром.Запахи текут с молоденьких листочков.
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Укажите время глаголов.Зимой в лесах и полях пахнет снегом.Весной несутся по лесу новые запахи.Поля пахнут влажной землей и ветром.Запахи текут с молоденьких листочков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой в лесах и полях пахнет(глагол,наст.время) снегом. Весной (что делают?)несутся(глагол,наст.время) по лесу новые запахи. Поля (что делают?)пахнут(глагол,наст.время) влажной землей и ветром. Запахи(что делают?) текут(глагол,наст.время)с молоденьких листочков.
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