О ком из известных учёных могли сказать:" Ни один врач не спас жизнь такому значительному числу людей, как этот человек?"

Биология

О ком из известных учёных могли сказать:" Ни один врач не спас жизнь такому значительному числу людей, как этот человек?"

Автор: Гость