О ком из известных учёных могли сказать:" Ни один врач не спас жизнь такому значительному числу людей, как этот человек?"

Биология
О ком из известных учёных могли сказать:" Ни один врач не спас жизнь такому значительному числу людей, как этот человек?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цитирую: В 1853 году при открытии памятника Дженнеру в Лондоне принц Альберт сказал: «Ни один врач не спас жизнь такому значительному числу людей, как этот человек». Твой ответ: Эдвард Энтони Дженнер
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