У иры было 1800р она купила 3 открыток по 124р и 5 конвертов по 45р хватит ли ей денег на ??окупку книги,которая стоит 336р?

Математика

У иры было 1800р она купила 3 открыток по 124р и 5 конвертов по 45р хватит ли ей денег на ??окупку книги,которая стоит 336р?

Автор: Гость