У иры было 1800р она купила 3 открыток по 124р и 5 конвертов по 45р хватит ли ей денег на ??окупку книги,которая стоит 336р?

Математика
У иры было 1800р она купила 3 открыток по 124р и 5 конвертов по 45р хватит ли ей денег на ??окупку книги,которая стоит 336р?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что у неё останется 1203 рубля.
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