Как тема народа и власти решается в этом сказе левша

Литература
Как тема народа и власти решается в этом сказе левша
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чужой стране Левшу не взлюбили и даже отказали в помощи,так как он был не свой.Неужели если человек из другого государства ему нельзя помочь?Как де так?Вот я считаю,что это не по человечески.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕШИТЕ: 15×(k-0,2)=21
Ответить
Русский язык
Раскрой скобки. Определи падеж прилагательных. 1) За ( плотный)________ занавесом 2) В (творительный)_______ падеже 3) Под (молодой)________ ...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему: "зачем нужны обращения"
Ответить
Математика
Выполните умножение (4+x^2)(x^2-4)
Ответить
Другие предметы
Что можно составить из букв иапотл укмйоринко
Ответить