Как тема народа и власти решается в этом сказе левша
Литература
Как тема народа и власти решается в этом сказе левша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чужой стране Левшу не взлюбили и даже отказали в помощи,так как он был не свой.Неужели если человек из другого государства ему нельзя помочь?Как де так?Вот я считаю,что это не по человечески.
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