Расставить ударение,вид,спряжения в словах ,очистим,очищаем, прекращайте, прекратите,решаешь,решить,ляжешь, ложишься,ответит,отвечает,

Русский язык
Расставить ударение,вид,спряжения в словах ,очистим,очищаем, прекращайте, прекратите,решаешь,решить,ляжешь, ложишься,ответит,отвечает,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОчИстим, очищАем, прекращАйте, прекратИте,решАешь, решИть, лЯжешь,ложИшься, отвЕтит, отвечАет.
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