Плюсы и минусы геной инженерии

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Плюсы:1)Генетическая трансформация растений может ускорить селекционный процесс ,сохранить наиболее желательные признаки сорта и привить 2-3 новых полезных . 2)с помощью применения ГМР создают более дешевые лекарства(инсулин) обеспечивают промышленность сырьем 3)Генетически модифицированные продукты в силу своих качеств адаптации к среде высокой стабильной урожайности могут решить проблему"голодающих стран" 4)с помощью методов генетической инженерии возможно лечение тяжелых заболеваний человека:онкологических, наследственных заболеваний мозга и нервной системы для исследования воспалительных и иммунологических заболеваний человека!