Плюсы и минусы геной инженерии

Биология
Плюсы и минусы геной инженерии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы:1)Генетическая трансформация растений  может ускорить  селекционный процесс ,сохранить наиболее желательные признаки сорта  и привить 2-3  новых полезных . 2)с помощью применения ГМР  создают  более дешевые лекарства(инсулин) обеспечивают промышленность  сырьем 3)Генетически модифицированные  продукты  в силу своих качеств  адаптации к среде  высокой стабильной  урожайности  могут решить проблему"голодающих стран" 4)с помощью методов  генетической  инженерии возможно  лечение тяжелых заболеваний человека:онкологических, наследственных заболеваний  мозга  и нервной системы  для исследования воспалительных  и иммунологических заболеваний человека!
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