Известно, что настоящие конфеты «Птичье молоко» бывают с белой, желтой и коричнев??й начинкой. Причем самые вкусные конфеты – с коричневой начинкой. Имеется коробка конфет «Птичье молоко». Известно, что в коробке конфет с белой...

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Известно, что настоящие конфеты «Птичье молоко» бывают с белой, желтой и коричнев??й начинкой. Причем самые вкусные конфеты – с коричневой начинкой. Имеется коробка конфет «Птичье молоко». Известно, что в коробке конфет с белой начинкой в два раза больше, чем конфет с коричневой начинкой, а конфет с желтой начинкой на двенадцать больше, чем конфет с белой начинкой. Из коробки наугад достали конфету. Начинка оказалась белой. При этом была получена информация количеством 2 бита. Следовательно, в коробке ___ конфет с желтой начинкой

Автор: Гость