Сочинение на тему: "зачем нужны обращения"

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Поскольку человек живёт и реализовывает себя в общении с другими людьми, то без обращения ему никак не обойтись.Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому (или к чему) обращаются с речью.Понятие «обращение» следует рассматривать в аспектах устной и письменной речи.В устной речи основная цель обращения – назвать собеседника и тем самым привлечь его внимание. Однако, называя собеседника, мы проявляем и своё отношение к нему, поэтому устная форма обращения связана с речевым этикетом.Язык человека —точный показатель его человеческих качеств, его культуры. Это касается и обращения.Письменная форма обращения, не исключая этикета, связана также с пунктуацией