Раскрой скобки. Определи падеж прилагательных. 1) За ( плотный)________ занавесом 2) В (творительный)_______ падеже 3) Под (молодой)________ деревцем 4) В (сосновый)_________ лесу 5) Об (интересный)___________ фильме ПОМО...

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Раскрой скобки. Определи падеж прилагательных. 1) За ( плотный)________ занавесом 2) В (творительный)_______ падеже 3) Под (молодой)________ деревцем 4) В (сосновый)_________ лесу 5) Об (интересный)___________ фильме ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость