Раскрой скобки. Определи падеж прилагательных. 1) За ( плотный)________ занавесом 2) В (творительный)_______ падеже 3) Под (молодой)________ деревцем 4) В (сосновый)_________ лесу 5) Об (интересный)___________ фильме ПОМО...

Русский язык
Раскрой скобки. Определи падеж прилагательных. 1) За ( плотный)________ занавесом 2) В (творительный)_______ падеже 3) Под (молодой)________ деревцем 4) В (сосновый)_________ лесу 5) Об (интересный)___________ фильме ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)За плотным завесом     Т.п. 2)В творительном падеже                      П.п. 3)Под молодым деревцем                 Т.п 4)В сосновом лесу            П.п. 5)Об интересном фильме                  П.п.
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