Помогите пожалуйста. Номер 852(б,г,е) Спасибо$!!!!!!!!!!$
Математика
Помогите пожалуйста. Номер 852(б,г,е) Спасибо$!!!!!!!!!!$
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извеняюсь, что такая темная фотка.... но всю таки видно норм... хотя кого я обманываю... там ничего не видно... если не видно напишите в коменты... я объясню...
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