Где находится Иранское нагорье ?????

География
Где находится Иранское нагорье ?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иранское нагорье — самое большое по площади среди нагорий Передней Азии. Большая часть его находится в пределах Ирана, на востоке оно заходит в Афганистан и Пакистан, северная окраина проходит на юге Туркмении
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