Помогите пожалуста сделать это задание очень надо

Английский язык
Помогите пожалуста сделать это задание очень надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К 3 предложению картинка- b к 4 предложению картинка-c ко 2 предложению картинка-d
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Максим ушел за грибами в 6 ч 40 мин ,а вернулся только в 2ч 15 мин дня .сколько времени ??го не было дома ?
Ответить
Русский язык
Укажите время глаголов.Зимой в лесах и полях пахнет снегом.Весной несутся по лесу новые запахи.Поля пахнут влажной землей и ветром.Запахи текут с м...
Ответить
Английский язык
Ответьте на вопросы пожалуйста! Очень надо!!! Заранее спасибо!!!!!1)what role does sport play in your life? Are you good at any sports or games? Ha...
Ответить
Математика
728 72 8=100 расставьте скобки и действия
Ответить
География
Где находится Иранское нагорье ?????
Ответить