Вес лыжника 500 Н какова площадь лыж если давление на снег равно 2,5 кПа
Физика
Вес лыжника 500 Н какова площадь лыж если давление на снег равно 2,5 кПа
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