Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Алексей был доволен: танцевальные успехи укрепляли в нем уверенность в том, что он будет летать.
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Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Алексей был доволен: танцевальные успехи укрепляли в нем уверенность в том, что он будет летать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алексей-подлежащие был доволен-сказуемое танцевальные успехи-подлежащие укрепляли-сказуемое нем-дополнение уверенность-дополнение том-обстоятельство что-дополнение он-подлежащие буде тлетать -сказуемое
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