Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Алексей был доволен: танцевальные успехи укрепляли в нем уверенность в том, что он будет летать.

Русский язык

Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения: Алексей был доволен: танцевальные успехи укрепляли в нем уверенность в том, что он будет летать.

Автор: Гость