Из данных слов выберите те, которые могут быть связанны по смыслу со словом море у??тановите между словами грамматическую связь и составьте словосочетания . запишите их обозначьте в словосочетания главное и зависимое слово 1. С...
Русский язык
Из данных слов выберите те, которые могут быть связанны по смыслу со словом море у??тановите между словами грамматическую связь и составьте словосочетания . запишите их обозначьте в словосочетания главное и зависимое слово 1. Синее печатное , огромное , бушующее, тёплое , солёное ,сладкое , удивительное, ласковое . 2. Плыть , воспевать, решать, рассказывать, кушать, стремится, скучать, отдыхать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синее море, огромное море, тёплое море, солёное море, удивительное море.Плыть на корабле по морю, рассказывать о море, стремиться к морю, отдыхать на море, скучать по морю, воспевать о море.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши текст без ошибок. Осень. Кончилось грустное лето. Пришла долгожданная осен??. Подул теплый ветер. Он сорвал первые листья с деревьев. Прилет...
Литература