Из данных слов выберите те, которые могут быть связанны по смыслу со словом море у??тановите между словами грамматическую связь и составьте словосочетания . запишите их обозначьте в словосочетания главное и зависимое слово 1. С...

Русский язык

Из данных слов выберите те, которые могут быть связанны по смыслу со словом море у??тановите между словами грамматическую связь и составьте словосочетания . запишите их обозначьте в словосочетания главное и зависимое слово 1. Синее печатное , огромное , бушующее, тёплое , солёное ,сладкое , удивительное, ласковое . 2. Плыть , воспевать, решать, рассказывать, кушать, стремится, скучать, отдыхать.

Автор: Гость