Из данных слов выбрать и подчеркнуть имена прилагательные Молодёжь, молодит, молодой, мирный, мир, мирить, мировой, есть, еда, съестной, прыгучий, прыгал, прыжок, распрыгался.
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Из данных слов выбрать и подчеркнуть имена прилагательные Молодёжь, молодит, молодой, мирный, мир, мирить, мировой, есть, еда, съестной, прыгучий, прыгал, прыжок, распрыгался.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодой мирный мировой сьестной прыгучий
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