Из данных слов выбрать и подчеркнуть имена прилагательные Молодёжь, молодит, молодой, мирный, мир, мирить, мировой, есть, еда, съестной, прыгучий, прыгал, прыжок, распрыгался.

Русский язык

Из данных слов выбрать и подчеркнуть имена прилагательные Молодёжь, молодит, молодой, мирный, мир, мирить, мировой, есть, еда, съестной, прыгучий, прыгал, прыжок, распрыгался.

Автор: Гость