Какая из перечисленных птиц не обитает в Антарктиде? 1)Полярная сова 2)Поморник 3)Пингвин 4)Буревестник??

География

Какая из перечисленных птиц не обитает в Антарктиде? 1)Полярная сова 2)Поморник 3)Пингвин 4)Буревестник??

Автор: Гость