В реченні "В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх,- жилося прегарно!" вжито А) порівня...

Українська література
В реченні "В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх,- жилося прегарно!" вжито А) порівняння Б) метафору В) первоніфікацію Г) епітет Д) гіперболу
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Гость:
Я вважаю, що правильна відповідь : Літера "А"
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