В реченні "В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх,- жилося прегарно!" вжито А) порівня...
Українська література
В реченні "В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх,- жилося прегарно!" вжито А) порівняння Б) метафору В) первоніфікацію Г) епітет Д) гіперболу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважаю, що правильна відповідь : Літера "А"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите, плиз, по английскому языку сделать задание. Tell your partner about the house you live in. Then write a short letter to Tom about it. Dea...
Математика
Від 4 корів надоїла по 6 л.молока.Усе молоко розбили порівну в трилітрові банки.Скі??ьки потрібно було банок?
Литература