В реченні "В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх,- жилося прегарно!" вжито А) порівня...

Українська література

В реченні "В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх,- жилося прегарно!" вжито А) порівняння Б) метафору В) первоніфікацію Г) епітет Д) гіперболу

Автор: Гость