Помогите срочно! напишите краткое содержание сказки " выскочка" М.М.Пришвин пом??гите
Литература
Помогите срочно! напишите краткое содержание сказки " выскочка" М.М.Пришвин пом??гите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказ Пришвина Выскочка - короткий рассказ, читающийся на одном дыхании. В нем автор говорит нам о повадках сорок, ворующих косточку у собаки Вьюшки. Сорока-выскочка лишилась хвоста из-за своей глупости, не послушавшись предостережений никого из своей сорочьей семьи. Умной же собаке Вьюшке достаточно было потерять одну косточку, чтобы получить урок и в следующий раз быть хитрее
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