Помогите с сочинением! Сочинение о том, как сказочным героям стало скучно.

Гость: Гость:

Винни Пух и Терминатор сидели на ветке... Винни сказал: "Скучно...". Терминатор от неожиданности упал с ветки, а там, под веткой, сидел Илья Муромец. Он поймал терминатора своими сильными руками и ответил Винни Пуху. - Да, очень! ----- Как то так...