Помогите с сочинением! Сочинение о том, как сказочным героям стало скучно.
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Помогите с сочинением! Сочинение о том, как сказочным героям стало скучно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винни Пух и Терминатор сидели на ветке... Винни сказал: "Скучно...". Терминатор от неожиданности упал с ветки, а там, под веткой, сидел Илья Муромец. Он поймал терминатора своими сильными руками и ответил Винни Пуху. - Да, очень! ----- Как то так...
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