Значение и многообразие водорослей?

Биология
Значение и многообразие водорослей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросли живут либо в пресной воде, либо в почве в очень сырых местах. По строению делятся на одноклеточные и многоклеточные. По способоу питания водоросли - автотрофы ( питаются органическими веществами, которые сами же и образуют ). Размножаются двумя способами - половым и бесполым ( зооспоры ). Многообразие водорослей велико. Их можно разделить на несколько групп: Одноклеточные ( хлорелла, хламидомонада ) Нитчатые ( спирогира, улотрикс ) Зелёные ( ульва, акросифония ) Бурые ( макроцистис, морская капуста или ламинария ) Красные ( порфира, палмария палмата ) Сине-зелёные ( анабаена, микроцистис ) Безусловно, есть и другие группы водорослей, но на уровне шестого класса знать вышеперечисленные более чем достаточно. Велико и значение водорослей как в природе, так и в жизни человека:
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