Решите пожалуйста номер 38
Математика
Решите пожалуйста номер 38
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)АВ общая для АВС, АВМ, АВК ВС общая для АВС, ВСК К общая для КВС, АВК, АКМ В общая для АВС, АВК, АВМ б)АВ общая для АВС, АВМ, АВК ВС не является общей К не является общей В общая для АВС, АВМ, АВК
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