Решите пожалуйста номер 38

Математика
Решите пожалуйста номер 38
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)АВ общая для АВС, АВМ, АВК    ВС общая для АВС, ВСК    К общая для КВС, АВК, АКМ    В общая для АВС, АВК, АВМ б)АВ общая для АВС, АВМ, АВК    ВС  не является общей    К не является общей    В общая для АВС, АВМ, АВК
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста ,Спасибо
Ответить
Окружающий мир
Як люди оберігають води від забруднень
Ответить
Английский язык
Придумайте четыре предложения на англиском со словов have
Ответить
Математика
Нужна помощь надо решить задачу уравнением ну там пусть х будет то та В книге напечатаны рассказ и повесть, Рассказ занимает в 9 раз меньше стр ...
Ответить
Математика
Решите систему уравнений х^2 +y^2=5 и ху=2
Ответить