Решите пожалуйста номер 38

Гость: Гость:

А)АВ общая для АВС, АВМ, АВК ВС общая для АВС, ВСК К общая для КВС, АВК, АКМ В общая для АВС, АВК, АВМ б)АВ общая для АВС, АВМ, АВК ВС не является общей К не является общей В общая для АВС, АВМ, АВК