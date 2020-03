Придумайте четыре предложения на англиском со словов have

Гость: Гость:

I have got a dog. My parents are having meal now. My best friend have to leave our country. His favourite knight has got a castle. Перевод, если нужен вам, то я напишу. У меня есть собака. Мои родители кушают сейчас. Мой лучший друг вынужден уехать из нашей страны. У его любимого рыцаря есть замок.