Придумайте четыре предложения на англиском со словов have
Английский язык
Придумайте четыре предложения на англиском со словов have
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have got a dog. My parents are having meal now. My best friend have to leave our country. His favourite knight has got a castle. Перевод, если нужен вам, то я напишу. У меня есть собака. Мои родители кушают сейчас. Мой лучший друг вынужден уехать из нашей страны. У его любимого рыцаря есть замок.
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