Кольчатые черви обладают регенерацией, а круглые нет. Почему?

Биология
Кольчатые черви обладают регенерацией, а круглые нет. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Регенерация тесно связана с размножением. Кольчатые черви могут размножаться делением тела на части. Из части тела может развиться полноценная особь. А у круглых червей идет половое размножение и тело их представляет один организм, при повреждении которого утрачивается определенная функция и она не восстанавливается.
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