Узнайте Какой город расположен на месте впадения реки Иркут в реку ангару
География
Узнайте Какой город расположен на месте впадения реки Иркут в реку ангару
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как бы парадоксально это ни звучало, но это город Иркутск!
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