Таблица по биологии 8 класс функции переднего мозга

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§ 46. Функции переднего мозга 1. Где распознаются воспринятые образы? 2. Одинаковые ли функции выполняют левое и правое полушария? Передний мозг состоит из двух отделов: промежуточного мозги и больших полушарий головного мозга. Это самый большой отдел головного мозга, состоящий из правой и левой половин.