Ребяяят,объясните пожалуйста,как делать???? По счетчику определите и запишите какая электроэнергия расходуется в вашей квартире за одни сутки.В течение следующего дня старайтесь экономить энергию-выключать ,когда это возможно,э...
Физика
Ребяяят,объясните пожалуйста,как делать???? По счетчику определите и запишите какая электроэнергия расходуется в вашей квартире за одни сутки.В течение следующего дня старайтесь экономить энергию-выключать ,когда это возможно,электроприборы.Определите по счётчику,сколько энергии вы сумели сэкономить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записываеш сначала показания, а потом через 24 часа записываеш эти и находиш сколько Вт сэкономил
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