Ребяяят,объясните пожалуйста,как делать???? По счетчику определите и запишите какая электроэнергия расходуется в вашей квартире за одни сутки.В течение следующего дня старайтесь экономить энергию-выключать ,когда это возможно,э...

Физика

Ребяяят,объясните пожалуйста,как делать???? По счетчику определите и запишите какая электроэнергия расходуется в вашей квартире за одни сутки.В течение следующего дня старайтесь экономить энергию-выключать ,когда это возможно,электроприборы.Определите по счётчику,сколько энергии вы сумели сэкономить.

Автор: Гость