Ребяяят,объясните пожалуйста,как делать???? По счетчику определите и запишите какая электроэнергия расходуется в вашей квартире за одни сутки.В течение следующего дня старайтесь экономить энергию-выключать ,когда это возможно,э...

Физика
Ребяяят,объясните пожалуйста,как делать???? По счетчику определите и запишите какая электроэнергия расходуется в вашей квартире за одни сутки.В течение следующего дня старайтесь экономить энергию-выключать ,когда это возможно,электроприборы.Определите по счётчику,сколько энергии вы сумели сэкономить.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записываеш сначала показания, а потом через 24 часа записываеш эти и находиш сколько Вт сэкономил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Папа весит 309 кг а сын на 230 кг меньше . сколько весит сын ...???
Ответить
Математика
Начерти в тетради такие четырёхугольники. в одном четырехугольнике проведи один отрезок так, чтобы получилось 3 четырёхугольника? проведи в друго...
Ответить
Биология
Таблица по биологии 8 класс функции переднего мозга
Ответить
Русский язык
Без (чего? )... не вынешь (кого?)из пруда
Ответить
Русский язык
Укажи имя сущ., которое в форме предлодного падежа имеет окончание и? каледарь пен?? голубь тень
Ответить