Начерти в тетради такие четырёхугольники. в одном четырехугольнике проведи один отрезок так, чтобы получилось 3 четырёхугольника? проведи в другом четырехугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 треугольника и 3 четырехуголь...

Математика
Начерти в тетради такие четырёхугольники. в одном четырехугольнике проведи один отрезок так, чтобы получилось 3 четырёхугольника? проведи в другом четырехугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 треугольника и 3 четырехугольника?
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