Решите систему уравнений х^2 +y^2=5 и ху=2

Математика
Решите систему уравнений х^2 +y^2=5 и ху=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычтем из первого уравнения удвоенное второе: (x-y)^2=1 Получим два решения х-у=1  или х-у=-1  Прибавим к первому удвоенное второе: (x+y)^2=9 x+y=3   или      x+y=-3 Получаем решения: х=2 у=1         х=1,у=2 х=-2 у=-1       х=-1 у=-2
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