Решите систему уравнений х^2 +y^2=5 и ху=2

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Вычтем из первого уравнения удвоенное второе: (x-y)^2=1 Получим два решения х-у=1 или х-у=-1 Прибавим к первому удвоенное второе: (x+y)^2=9 x+y=3 или x+y=-3 Получаем решения: х=2 у=1 х=1,у=2 х=-2 у=-1 х=-1 у=-2