Чи можна з яблука розділити між двома батьками і двома синами так, щоб кожний діст??в по одному яблуку? Пояснити використовуючи поняття об'єднання і переріз множин.

Математика

Чи можна з яблука розділити між двома батьками і двома синами так, щоб кожний діст??в по одному яблуку? Пояснити використовуючи поняття об'єднання і переріз множин.

Автор: Гость