Чи можна з яблука розділити між двома батьками і двома синами так, щоб кожний діст??в по одному яблуку? Пояснити використовуючи поняття об'єднання і переріз множин.

Математика
Чи можна з яблука розділити між двома батьками і двома синами так, щоб кожний діст??в по одному яблуку? Пояснити використовуючи поняття об'єднання і переріз множин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так два батьки и два сына это дед,отец(сын деда) и сынок(сын отца).Их трое.
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