Нужна помощь надо решить задачу уравнением ну там пусть х будет то та В книге напечатаны рассказ и повесть, Рассказ занимает в 9 раз меньше стр чем повесть , сколько стр занимает рассказ и сколько повесть если рассказ занимае...

Математика

Нужна помощь надо решить задачу уравнением ну там пусть х будет то та В книге напечатаны рассказ и повесть, Рассказ занимает в 9 раз меньше стр чем повесть , сколько стр занимает рассказ и сколько повесть если рассказ занимает на 96 стр меньше чем повести ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость