Нужна помощь надо решить задачу уравнением ну там пусть х будет то та В книге напечатаны рассказ и повесть, Рассказ занимает в 9 раз меньше стр чем повесть , сколько стр занимает рассказ и сколько повесть если рассказ занимае...
Математика
Нужна помощь надо решить задачу уравнением ну там пусть х будет то та В книге напечатаны рассказ и повесть, Рассказ занимает в 9 раз меньше стр чем повесть , сколько стр занимает рассказ и сколько повесть если рассказ занимает на 96 стр меньше чем повести ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ - х страниц повесть - 9х страниц 9х-х=96 8х=96 х=12 (страниц) - рассказ 12*9=108 (страниц) - повесть
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