Як люди оберігають води від забруднень

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Від стану річок залежить наше здоров'я і здоров'я природи, тому їх треба охороняти від забруднення. Необхідно економно використовувати воду в побуті та для зрошення в сільському господарстві, відпрацьовану воду з підприємств скидати в річки тільки очищеною. Щоб уберегти воду річок та інших водойм Києва від забруднення і виснаження, потрібно будувати очисні споруди на промислових підприємствах (решітки, сита, фільтри), перевести підприємства на замкнуте водопостачання (багаторазове використання води у виробництві), розчищати замулені джерела, засаджувати деревами та кущами береги річок, озер і ставків, створити прибережні водоохоронні смуги. Такі смуги тягнуться в межах 20 км по обох берегах Десни, в межах 10 км - по обох берегах Дніпра та Прип'яті. Велике значення має створення гідрологічних станцій і постів.