Из данных величин составь и запиши все возможные суммы и разности,значение которых можно вычислить 74689 м 2 ч 3265 с 659 куб.м 89763 кг 324 куб.дм 2536 кг 56934 дм ВЫЧИСЛИ ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВЛЕНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Математика

Из данных величин составь и запиши все возможные суммы и разности,значение которых можно вычислить 74689 м 2 ч 3265 с 659 куб.м 89763 кг 324 куб.дм 2536 кг 56934 дм ВЫЧИСЛИ ЗНАЧЕНИЯ СОСТАВЛЕНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

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