Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа за ним вдогонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода, если скорость велосипедиста 10 км/ч, а скорость пешехода-одна вторая скорост...

Математика

Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа за ним вдогонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода, если скорость велосипедиста 10 км/ч, а скорость пешехода-одна вторая скорости велосипедиста?

Автор: Гость