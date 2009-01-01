Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа за ним вдогонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода, если скорость велосипедиста 10 км/ч, а скорость пешехода-одна вторая скорост...
Математика
Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа за ним вдогонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода, если скорость велосипедиста 10 км/ч, а скорость пешехода-одна вторая скорости велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10\2=5 км\ч- скорость пешехода 5х2=10 км- пройдет пешеход за 2 часа без х только методом подбора за 1 час велосипедист -10 км пешеход 10+5=15 км за 2 часа велосипедист -20 км пешеход -15+5=20 км получилось, что велосипедист догонит пешехода через 2 часа
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